Addio a Gianni Saija voce e cuore della Messina che emoziona

È scomparso Gianni Saija, figura riconosciuta nel panorama culturale di Messina. La sua attività nel campo musicale, televisivo e nelle iniziative locali ha contribuito a rendere più vivace e interessante la comunità. La sua presenza e il suo impegno rimarranno un ricordo importante per chi lo ha conosciuto e apprezzato.

