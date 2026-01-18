Addio a Gianni Saija voce e cuore della Messina che emoziona
È scomparso Gianni Saija, figura riconosciuta nel panorama culturale di Messina. La sua attività nel campo musicale, televisivo e nelle iniziative locali ha contribuito a rendere più vivace e interessante la comunità. La sua presenza e il suo impegno rimarranno un ricordo importante per chi lo ha conosciuto e apprezzato.
Si è spento Gianni Saija, figura nota nel panorama musicale messinese, capace di portare allegria e creatività con musica, televisione e numerose iniziative. Tra i pionieri delle radio libere, Saija ha poi conquistato la scena televisiva, collaborando spesso in programmi delle tv locali che hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
