Addio a Dino Attanasio maestro del fumetto europeo | raccontò l’emigrazione con Il Signor Spaghetti

È scomparso a 100 anni Dino Attanasio, noto illustratore e fumettista italo-belga. Figura di rilievo nel panorama europeo, Attanasio è ricordato per aver raccontato storie di emigrazione attraverso opere come “Il Signor Spaghetti”. La sua lunga carriera ha contribuito in modo significativo alla sviluppo del fumetto in Europa, lasciando un’importante eredità nel mondo dell’illustrazione e della narrazione visuale.

È morto a Bruxelles all’età di 100 anni il disegnatore italo-belga Edoardo “Dino” Attanasio, considerato uno dei grandi maestri del fumetto europeo. A darne notizia è stata la sua casa editrice, Editions Hibou. Attanasio è noto soprattutto per aver creato nel 1958 la serie “Il Signor Spaghetti”, con cui raccontò l’esperienza dell’immigrazione italiana in Europa attraverso un linguaggio ironico e profondamente umano, riuscendo a parlare a generazioni di lettori. Originario di Milano, si era trasferito in Belgio nel 1948, dove avviò una carriera intensa e prolifica. Nel 1965 realizzò per Il Corriere dei Piccoli la serie Ambrogio e Pino, seguita da altre strisce di successo come Il colonnello Squilla e Pepe e Gianni Flash. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Fumetti: addio a Dino Attanasio, il creatore del “Signor Spaghetti”

