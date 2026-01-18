Addio a Cristina Bolondi, artista e atlierista.

Se ne va Cristina Bolondi, artista e atelierista di Scandiano, scomparsa all’età di 52 anni dopo una lunga malattia. La sua perdita rappresenta un momento di dolore per la comunità locale, che ricorda con affetto il suo contributo creativo e il suo impegno artistico. La città si unisce nel cordoglio, riconoscendo l’importanza del suo lavoro e il valore della sua presenza tra noi.

Ha suscitato grande dolore a Scandiano la morte dell’artista e atelierista Cristina Bolondi. Si è spenta ieri, all’età di 52 anni, nella sua casa di Scandiano dopo una lunga malattia. Era nota per la sua attività nelle scuole e i progetti portati avanti con il collettivo di creative ‘Le Germoglianti’. Cristina, dopo il diploma all’istituto d’arte Chierici, aveva intrapreso gli studi all’Accademia delle belle arti di Bologna. Lì aveva conosciuto l’arte gentile di Davide Benati e fatto crescere la sua passione per l’ acquarello che la portò a partecipare a mostre collettive. In occasione di una di queste esposizioni incontrò Rina Ferri, pittrice acquerellista reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

