Acque torbide a Borgo Mezzanone | vietato l' utilizzo per uso alimentare arriva l' autobotte

A Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, si sono verificati problemi di qualità dell'acqua a causa di lavori sulla condotta integrativa per la Capitanata. Le acque risultano torbide e non idonee all’uso alimentare. Per garantire la sicurezza della popolazione, è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per consumo umano e sarà disponibile un servizio di autobotte per le esigenze essenziali.

Your access to this resource has been temporarily limited due to unusual activity patterns detected from your IP address. This restriction is automatic and is designed to protect our services from automated access. If you wish to be authorized to scan or scrape this website, you must obtain a license agreement.For licensing inquiries, please visit: https:www.citynews.iten COPYRIGHT NOTICE: The contents of this website are available only for personal, non-commercial use. Use of any kind of device, tool, or process designed to data mine or scrape the content using automated means is prohibited without prior written permission from Citynews SpA. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Alto livello di nitrato: vietato l'uso alimentare per l'acqua del rubinetto Leggi anche: Inaugurata a Borgo Mezzanone la nuova Stazione di Posta La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. - Inizio positivo del nuovo anno per la Prima Squadra che vince lo scontro diretto con l'Ambrosiana-Trebaseleghe. Si rimane in acque torbide per quanto riguarda la classifica ma sicuramente questa vittoria ha un peso spe - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.