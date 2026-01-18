Accuse di voler solo fare cassa? L' attività di prevenzione della polizia locale è necessaria

Negli ultimi mesi, la polizia locale ha affrontato episodi di intolleranza e violenza, evidenziando la necessità di attività di prevenzione. Il comandante Orefice sottolinea l'importanza di queste operazioni, spesso fraintese come finalizzate solo a raccogliere fondi. Tuttavia, il loro obiettivo principale è garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, contribuendo a mantenere l’ordine in provincia.

Antonio Orefice, comandante di Brindisi e vice presidente nazionale dell'associazione che riunisce anche gli ufficiali: "Lavoriamo con organici ridotti, spesso leggiamo sui social critiche ingenerose. Noi facciamo rispettare le regole, anche per l'incolumità degli stessi cittadini" Comandante Orefice, negli ultimi periodi si sono registrati diversi episodi di intolleranza, o addirittura violenza, nei confronti degli agenti polizia locale, pure in questa provincia. Anche in qualità di vice presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei corpi di Polizia Municipale, come si spiega questi fenomeni? "Si inseriscono in quel quadro di insofferenza nei confronti delle figure che rappresentano lo Stato, in particolar modo se indossano una divisa.

