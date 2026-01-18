Accoltellò moglie e figlia Assolto va in una Rsa

Un anno dopo aver accoltellato la moglie e, successivamente, la figlia durante un episodio di violenza domestica, l’uomo è stato assolto. Ora, dopo il processo, si trova in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), in un contesto di cura e riabilitazione. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione delle situazioni di violenza familiare e l’importanza di percorsi di recupero e tutela.

Un anno fa, aveva accoltellato la moglie, e pochi giorni dopo aveva cercato di ferire allo stesso modo la figlia che lo aveva accolto agli arresti domiciliari. L’uomo, un pensionato di 86 anni di Mariano Comense, è stato ora assolto per vizio di mente, e sottoposto a una misura di sicurezza in una Rsa. La sentenza è giunta al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto. Il giudice ha recepito l’esito delle consulenze, che lo hanno dichiarato incapace di avere cognizione delle sue condotte. La prima aggressione era avvenuta il 28 dicembre dello scorso anno, quando il pensionato aveva colpito con due fendenti la moglie, malata da tempo, nella loro abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

