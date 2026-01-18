A1scontri tra tifosi Fiorentina e Roma

Nell’autostrada A1 a Casalecchio di Reno, si sono verificati degli scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma. L’incidente è avvenuto sulla corsia di emergenza, mentre i tifosi erano in viaggio verso le rispettive trasferte a Bologna e Torino. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire e contenere gli scontri.

16.21 Scontri in autostrada a Bologna, sulla corsia di emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno tra ultras della Fiorentina e della Roma,in viaggio per raggiunre i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e Torino. Circa 200 persone, con cappucci e volti coperti, sono scese dalle macchine e si sono fronteggiate con spranghe. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

