A venti mesi dallo smottamento Inaugurato il bypass sul fiume

A venti mesi dallo smottamento, è stato inaugurato il nuovo bypass sul fiume Adda a Cornate. Dopo un lungo periodo di lavori e attese, la frana è stata aggirata e il percorso ripristinato, consentendo di riaprire la zona al traffico e alla fruizione. Ora, le comunità possono tornare a godere della bellezza del fiume in sicurezza, grazie a un intervento che ha completato un intervento strategico e atteso dalla comunità.

La lunga attesa è finita, anche l'ultimo pezzo di carta che mancava è sistemato e la frana aggirata, dopo 20 mesi si può tornare a godersi l' Adda a Cornate. Da ieri, è aperto il bypass incaricato di aggirare lo smottamento: 500 metri per restituire agli amanti della natura e ai turisti uno dei territori più affascinanti della Lombardia. Niente più giro dell'oca per evitare il cedimento, gli habitué potranno oltrepassare il tratto chiuso in piena sicurezza. Sfruttando i finanziamenti delle concessioni idroelettriche, la Provincia "ha completato un intervento delicato ma funzionale, con la collaborazione nostra, della Regione del Consorzio Est Ticino Villoresi e del Parco Adda Nord", sottolinea l'amministrazione.

