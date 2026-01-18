A un anno e mezzo dalla frana ripristinato il passaggio lungo l' alzaia

A un anno e mezzo dalla frana, il passaggio lungo l'alzaia del Naviglio di Paderno d’Adda è stato ripristinato. Ora è di nuovo accessibile il tratto tra il santuario della Madonna della Rocchetta e la centrale idroelettrica A, offrendo un percorso sicuro e fruibile per residenti e visitatori. Il completamento dei lavori rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’area e la valorizzazione del patrimonio locale.

Torna pienamente fruibile il tratto lungo il Naviglio di Paderno d'Adda compreso tra il santuario della Madonna della Rocchetta e la centrale idroelettrica Bertini. I Comuni: "Occasionali chiusure quando l'Adda sale". Gasparini: "Serve un piano di rilancio" Grazie al lavoro coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza, è stato realizzato un tracciato alternativo temporaneo (by-pass) che consente di aggirare la zona interessata dalle frane che da lungo tempo interrompevano il transito di pedoni e ciclisti nel territorio di Cornate d’Adda: da oggi i fruitori dell’Adda non dovranno più compiere una lunga deviazione per oltrepassare il tratto chiuso, ma potranno superarlo in piena sicurezza rimanendo a livello del fiume. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: La cooperativa Solleva festeggia 10 anni e annuncia il by-pass della frana sull'alzaia Leggi anche: Ortona, 30mila euro dalla Regione all’Istituto Tostiano: ripristinato il finanziamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sono nella fase conclusiva i lavori di ripristino della frana di Via Ghigliolo. A un anno e mezzo dalla frana ripristinato il passaggio lungo l'alzaia - Torna pienamente fruibile il tratto lungo il Naviglio di Paderno d'Adda compreso tra il santuario della Madonna della Rocchetta e la centrale idroelettrica Bertini. leccotoday.it

