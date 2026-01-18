Ais Romagna avvia i corsi di primo livello per sommelier e assaggiatori di olio nel cesenate. Un’opportunità per approfondire le proprie conoscenze nel settore enologico e oleario, guidati da esperti qualificati. Le iniziative sono rivolte a chi desidera migliorare le proprie competenze di degustazione e approfondire la cultura del buon cibo e del vino, offrendo strumenti pratici e teorici per un’esperienza formativa completa.

Doppia proposta nel cesenate targata Ais Romagna: un corso di primo livello per sommelier e un corso di degustatore olio. Entrambi i corsi si svolgeranno alle 20.30 presso Ais Romagna a Cesena (via delle Fragole, 255) e saranno preceduti da una serata di presentazione. Il corso per sommelier di primo livello prende il via martedì 3 febbraio alle 20.30, mentre la serata di presentazione è in programma martedì 27 gennaio. Durante le 15 lezioni vengono approfonditi gli aspetti basilari dell'enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina.

A scuola di gusto con Ais Romagna: in partenza i corsi per sommelier e assaggiatori d'olio

Ais Romagna apre le iscrizioni ai suoi corsi nel cesenate, dedicati a chi desidera approfondire il mondo del vino e dell’olio. Sono disponibili un corso di primo livello per sommelier e un percorso per diventare assaggiatori di olio. Due opportunità per arricchire le proprie competenze sensoriali, in un contesto formativo qualificato e mirato alla scoperta di prodotti di qualità.

