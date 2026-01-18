A processo per maltrattamenti Insulti e aggressioni alla compagna | Costretta a dormire in garage

Un uomo è stato portato in tribunale con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, con accuse di insulti, aggressioni e comportamenti coercitivi. Secondo le indagini, avrebbe esercitato pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni, costringendo la donna a dormire in garage e limitando la sua libertà di lavorare e socializzare. L’udienza si inserisce in un quadro di episodi che evidenziano le dinamiche di violenza domestica.

Non voleva che la compagna lavorasse o frequentasse le amiche e per farsi ubbidire l'avrebbe sottoposta a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. In alcuni casi l'avrebbe anche insultata per il colore della pelle e addirittura aggredita fisicamente. Sono gravi le accuse che la procura muove a un 64enne italiano, contestazioni delle quali nelle prossime settimane dovrà rispondere davanti al giudice. L'uomo è infatti imputato per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, una donna di 39 anni di origine straniera. La vicenda che si appresta ad approdare in un'aula di giustizia riguarda fatti che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2024.

