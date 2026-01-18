A Milano nasce Leila La biblioteca degli oggetti Perché comprare se si può condividere?
A Milano nasce Leila, la biblioteca degli oggetti: uno spazio dedicato alla condivisione. In un’epoca in cui l’acquisto e il possesso sembrano predominare, questa iniziativa invita a riscoprire il valore dello scambio e della collaborazione tra vicini. La condivisione di oggetti, un gesto semplice e quotidiano, favorisce un senso di comunità e sostenibilità, riscoprendo tradizioni che rafforzano i legami tra le persone.
La condivisione degli oggetti è una pratica lontana, che esiste da sempre. Protagonista della vita condominiale e dei quartieri, il gesto di prestare oggetti manifesta un sentimento comunitario, oggi perso da abitudini veloci e comode. Avere un armadio comune in città è stata la scintilla da cui è nata Leila, la biblioteca degli oggetti dove poter prendere in prestito uno strumento di cui si ha bisogno. Uno strumento che si vuole imparare a suonare, un gioco di società per una sera o un passeggino per qualche mese. Tra Dergano e Maciachini, quattro locali di diverso tipo hanno fatto spazio ai volontari e alle volontarie di Leila che, allo sportello, gestiscono la biblioteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
