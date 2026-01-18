‘A figlia d’’o Marenaro tra i 70 Best Restaurant with Pizzeria in the World

‘A figlia d’’o Marenaro, rinomato ristorante napoletano guidato da Assunta Pacifico, è stato inserito tra i 70 migliori ristoranti con pizzeria al mondo. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza della cucina tradizionale partenopea, portando l’autenticità e la qualità della nostra cultura gastronomica a livello internazionale. Un risultato che conferma la consolidata reputazione del locale come punto di riferimento per gli amanti della pizza e della cucina napoletana.

Ancora un importante riconoscimento per ‘A figlia d’’o Marenaro, il ristorante simbolo della cucina tradizionale partenopea guidato da Assunta Pacifico, che entra ufficialmente nella selezione dei 70 Best Restaurant with Pizzeria in the World.Non si tratta della prima volta che ‘A figlia d’’o. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Pizzeria Centrale, da 70 anni anima di Pontassieve Condurro (Antica Pizzeria da Michele in the world), “12 aperture nel mondo nel 2025, oltre mille addetti”

Nel 2025, Condurro, l’antica pizzeria fondata da Michele Condurro a Napoli oltre 150 anni fa, continua a espandersi con 12 nuove aperture nel mondo. Dalla storica sede di Forcella alle recenti inaugurazioni in Australia, il marchio rafforza la propria presenza internazionale, coinvolgendo oltre mille addetti. Un percorso di crescita che conferma l’importanza di un patrimonio culinario autentico e di qualità, radicato nella tradizione ma proiettato verso il futuro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ancora una volta tra i migliori 70 ristoranti con pizzeria nel mondo, grazie a tutti per il sostegno che ci date ogni giorno, è un onore rappresentare la mia città #afigliadomarenaro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.