A che ora Sofia Goggia oggi superG Tarvisio 2026 | n di pettorale tv streaming
Il superG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà domenica 18 gennaio alle ore 11. Sono otto le atlete italiane al via, tra cui Sofia Goggia. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in modo semplice e immediato.
Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, domenica 18 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.15, e saranno 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35. La gara, infatti, inizierà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv - Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude ... oasport.it
Sci alpino femminile oggi, SuperG Zauchensee con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta - discesa libera vinta da Lindsey Vonn condizionata dalle condizioni al limite. today.it
Sofia Goggia accetta il momento: “Alti e bassi, non mi sento libera. Ma so quanto posso essere veloce” - Sofia Goggia è 11ma al momento nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Ancora un successo per lo sci azzurro. Nella discesa di #Tarvisio, la straordinaria impresa di Nicol #Delago, che conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo. Sofia #Goggia undicesima. #Tg1 Simone Benzoni - facebook.com facebook
Sul podio la tedesca Weidle-Winkelmann e la statunitense Vonn. Solo undicesima Sofia Goggia. x.com
