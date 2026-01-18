A che ora Sofia Goggia oggi superG Tarvisio 2026 | n di pettorale tv streaming

Il superG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà domenica 18 gennaio alle ore 11. Sono otto le atlete italiane al via, tra cui Sofia Goggia. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in modo semplice e immediato.

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, domenica 18 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.15, e saranno 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35. La gara, infatti, inizierà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

