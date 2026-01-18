A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi slalom Wengen 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, nello slalom di Wengen 2026, Alex Vinatzer rappresenterà l’Italia con il pettorale numero X. La gara è trasmessa in diretta su [canale TV] e disponibile in streaming su [piattaforma]. L’evento fa parte della Coppa del Mondo di sci alpino, con sei atleti italiani in gara. Per conoscere orari e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale e i canali di informazione sportiva.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L'altoatesino sarà chiamato a rialzare la testa dopo alcuni passaggi a vuoto commessi nelle ultime gare e a ritrovare il morale, quando mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all'appello prima dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 L'azzurro scatterà con il pettorale numero 18: l'obiettivo è quello di risalire la china e centrare un risultato di rilievo, sarà importante portare a casa punti pesanti per sperare di rientrare nel secondo gruppo di merito, anche in vista della rassegna a cinque cerchi.

Sci: slalom in notturna a Campiglio, Vinatzer guida gli azzurri - E sono sei gli azzurri convocati dal direttore tecnico Max Carca per la 3Tre in programma mercoledì: per l'Italia saranno in gara Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso ... ansa.it

