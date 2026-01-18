A che ora lo snowboard oggi 18 gennaio | programma PGS Bansko 2026 tv streaming

Scopri gli orari e il programma dello snowboard a Bansko del 18 gennaio, parte della Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Segui le gare in diretta TV e streaming e resta aggiornato sugli eventi di oggi, dopo la tappa di ieri, nel contesto della competizione internazionale che prosegue a Bansko.

Dopo la tappa di ieri, l'appuntamento di Bansko valido per la Coppa del Mondo PGS di snowboard 2025-2026 proseguirà anche nella giornata di oggi (domenica 18 gennaio). Sulle nevi bulgare, i protagonisti della stagione dello slalom gigante parallelo scenderanno infatti nuovamente in pista nella mattinata, per le qualificazioni, e nel primo pomeriggio per le fasi finali. In campo maschile l'uomo da battere sembra l'austrica Benjamin Karl che ieri è tornato a vincere il PGS. Sarà l'occasione di riscatto per la squadra azzurra che può subito rifarsi dopo una giornata negativa, la prima di questa Coppa del Mondo dopo i grandi risultati.

