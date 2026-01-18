A che ora lo sci di fondo oggi | programma 10 km tc Oberhof 2026 tv streaming

Oggi a Oberhof si svolge la seconda e ultima giornata del circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo, con la prova di 10 km a tecnica classica. La gara, in programma nel circuito tedesco, rappresenta il penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La partenza avviene a intervalli, e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. Ecco tutte le informazioni sugli orari e il programma della giornata.

Secondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. Ed è di fatto, per tutti, la quartultima gara prima delle Olimpiadi, quella che va in scena oggi: la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. Una competizione che forse mai come oggi, viste le numerose assenze (ma in tanti rientreranno a Goms), è aperta a qualsiasi risultato possibile e immaginabile. L’Italia schiera un contingente piuttosto numeroso e proverà a mettersi in luce in maniera rimarchevole, specie considerando che Federico Pellegrino è a buon diritto con ambizioni di buona classifica in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming; Coppa Italia e GP FISI FVG di fondo a Forni di Sopra, le classifiche della prima giornata; Sci di fondo, Coppa del Mondo: 5° Romele nella 10 km Mass Start; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di sabato 17 gennaio. A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streaming - Secondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. oasport.it

A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming - Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse ... oasport.it

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G maschile a Wengen: orari e programma - A Wengen andrà in scena il Super G, primo appuntamento del lungo weekend sulle nevi svizzere: l'Italia ha grandi ambizioni, quali saranno gli azzurri ... fanpage.it

TERMINILLO: PISTE DA FONDO BATTUTE SOLO OGGI. POLEMICHE SUI RITARDI Da due settimane monta la protesta tra alcuni Maestri di Sci e la Provincia di Rieti sui ritardi circa la battitura delle piste per il Fondo. Contestate le diverse gestioni delle ditte b - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.