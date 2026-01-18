A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Tarvisio e slalom Wengen tv streaming

Oggi, gli appassionati di sci alpino possono seguire le competizioni di superG a Tarvisio e lo slalom a Wengen. La startlist e gli orari di inizio sono disponibili per permettere agli spettatori di seguire le gare in diretta tv e streaming. La giornata promette un nuovo capitolo di emozioni nel circuito internazionale, con atleti pronti a sfidarsi sulle piste di oggi.

Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile di Wengen, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG femminile di Tarvisio, la partenza è prevista alle 11:15. Quello in programma sulla storica Lauberhorn sarà il settimo appuntamento stagionale di una disciplina che in questo inizio 2026 parla francese con i successi di Noel a Campiglio e Rassat ad Adelboden. Quest’ultimo guida anche la classifica di specialità con 340 punti davanti al connazionale, secondo a 314, e al norvegese Timon Haugan, terzo a 285. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Tarvisio e slalom Wengen, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Wengen e prova discesa Tarvisio, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Tarvisio e Wengen, tv, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, canali tv, streaming; A Zauchensee verso una discesa 'sprint': sabato alle 11.30 la prima gara salisburghese, la startlist; Startlist discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Il giorno del ritorno di Tarvisio in CdM: la startlist della discesa sulla 'Di Prampero', Goggia con il 10 prima di Vonn. A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Tarvisio e slalom Wengen, tv, streaming - Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. oasport.it

