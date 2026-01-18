A che ora gli sport invernali oggi | programma 18 gennaio tv streaming

Oggi, domenica 18 gennaio, sono in programma diverse discipline degli sport invernali, tra cui le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Di seguito, trovate il programma completo con orari, canali TV e opzioni di streaming per seguire gli eventi in diretta.

Oggi, domenica 18 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: Laura Pirovano scatterà con l'1, Sofia Goggia con l'11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50. Si tratta del penultimo superG prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida la neozelandese Alice Robinson con 180 punti, davanti all'azzurra Sofia Goggia, seconda con 160, ed alla statunitense Lindsey Vonn, terza con 110.

