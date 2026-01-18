Laboratori sulla genitorialità e un percorso con esperti, a Cernusco apre "Scuola genitori" per mamme e papà. In cattedra, il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele Novara. "Essere genitori è un viaggio, a volte complesso e faticoso, ma bellissimo – dice la sindaca Paola Colombo -. Le trasformazioni della società e il contesto in cui viviamo pongono nuove sfide e nuovi sforzi ai nostri figli. E noi adulti dobbiamo attrezzarci. È un progetto importante, l’abbiamo inserito nel programma di mandato". Al centro del percorso "il nuovo ruolo educativo delle famiglie – aggiunge -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Cernusco gli incontri per genitori. Dal ruolo del papà alla sfida di educare

A Cernusco sul Naviglio arriva la "Scuola Genitori": un percorso di supporto per le famiglie.

