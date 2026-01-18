60° Stagione OPV con la pianista Maya Oganyan e il direttore Sieva Borzak

L'Orchestra di Padova e del Veneto inaugura il nuovo anno con il primo concerto della 60ª Stagione OPV, interpretato dalla pianista Maya Oganyan e diretta dal maestro Sieva Borzak. Un appuntamento che conferma l'impegno dell'orchestra nel proporre un repertorio di qualità, mantenendo un dialogo costante con il pubblico e la tradizione musicale.

