28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa ci sono scene post-credits alla fine del film?
Questo weekend offre due strade ai cinefili: chi preferisce il divano e la copertina può godersi The Rip, il nuovo action con Ben Affleck e Matt Damon su Netflix, ma per chi ha il coraggio di affrontare il freddo e il buio della sala, l’appuntamento è con l’orrore: il secondo capitolo della nuova trilogia, 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa ( 28 Years Later: The Bone Temple ), è sbarcato al cinema. Diretto da Nia DaCosta, il film riprende la corsa per la sopravvivenza del Dr. Kelson ( Ralph Fiennes ), Spike ( Alfie Williams ) e Jimmy Crystal ( Jack O’Connell ). Ma quando si accendono le luci, resta il dubbio amletico: bisogna restare seduti? In Breve No, non c’è una scena post-credit: Una volta iniziati i titoli di coda, lo spettacolo è ufficialmente finito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: 28 Anni dopo: Il Tempio delle Ossa – Ci sono Scene Post-Credits?
Leggi anche: L’Uovo dell’Angelo: ci sono scene post-credits alla fine del film?
La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, l’horror come rito. Recensione; 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Quando la scienza sfida il culto; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa (2026) di Nia DaCosta - Recensione.
28 anni dopo – Il tempio delle ossa, Recensione: folle, ma convincente - Un sequel dal cambio di tono radicale, dove la follia prende il sopravvento: ecco la nostra recensione di 28 anni dopo - hynerd.it
28 anni dopo – Il tempio delle ossa: spiegazione del finale: come si collega a 28 giorni dopo e cosa anticipa per il futuro - Scopri la spiegazione del finale di 28 anni dopo – Il tempio delle ossa: i collegamenti con 28 giorni dopo e cosa anticipa sul futuro. cinefilos.it
28 anni dopo: Il tempio delle ossa, le prime recensioni lasciano a bocca aperta - I primi voti per l'ultimo capitolo della saga creata da Danny Boyle dipingono un altro successo, forse il miglior film del franchise ... libero.it
Ho visto 28 anni dopo: Il tempio delle ossa... PERCHÉ È UN DISASTRO | Recensione del film
Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che l'uomo gli aveva confiscato la Nintendo Switch. Il tragico episodio è avvenuto - secondo quanto riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania https://shorturl.a - facebook.com facebook
Lobotka torna al gol dopo oltre tre anni e porta avanti i suoi dopo appena 7 minuti: il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi Il Sassuolo ci prova con Laurienté e Lipani che, però, non riescono a concretizzare le occasioni #CorrieredelloSport # x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.