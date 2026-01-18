20 gennaio 2026 giornata speciale di corse presso l' ippodromo Euroitalia di Casarano

Il 20 gennaio 2026, l’ippodromo Euroitalia di Casarano ospiterà un evento di rilievo con la disputa della corsa Tris nazionale, accompagnata dalle scommesse Quartè e Quintè. Una giornata significativa per gli appassionati di cavalli e scommesse, che potranno vivere un momento di interesse e tradizione all’interno del contesto sportivo locale. L’evento si inserisce nel calendario ippico come occasione di consolidamento e passione per il settore.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche da 13 Silvane (4) Quella di martedì 20 gennaio all’ippodromo Euroitalia di Casarano sarà una giornata speciale, grazie alla disputa della famosa corsa Tris nazionale, abbinata anche alle scommesse Quartè e Quintè.L’ippodromo salentino aprirà le attività alle 16.08 con la prima delle sette corse in programma, che terminerà alle 19.15.Nonostante il clima invernale, così come già successo nelle scorse settimane, saranno tanti gli appassionati che presenzieranno nella zona delle tribune, potendo contare anche sul punto ristoro e quello relativo alle scommesse. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scuole, Giornata della Memoria: il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space Cinema

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti. L’iniziativa mira a promuovere la riflessione sui temi della memoria, della storia e della responsabilità civica attraverso proiezioni e incontri. Un’occasione per approfondire valori fondamentali in un contesto culturale accessibile e rispettoso.

Domenica all’ippodromo fra tradizione e cultura. Sette corse in programma

Domenica all’ippodromo di San Rossore, si svolgeranno sette corse, tra tradizione e cultura equina. Due eventi principali, riservati a cavalli di 3 anni e agli anziani, caratterizzano questa giornata di metà gennaio. Un’occasione per apprezzare le competizioni e vivere un momento di convivenza con il mondo delle corse.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il 18 gennaio è la Giornata Mondiale della Neve, istituita per avvicinare i giovani agli sport invernali a contatto con la natura, accendendo allo stesso tempo i riflettori sull'importanza vitale della neve per l'ambiente e per tutto il comparto turistico. Qu - facebook.com facebook