18 gennaio Nostra Signora dell’Espiazione | intercede per riportare l’unità tra i cristiani

Il 18 gennaio si celebra Nostra Signora dell’Espiazione, patrona della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Papa Benedetto XV, noto per il suo impegno contro la Prima guerra mondiale, ha promosso questa devozione, affidando a Maria l’intercessione affinché favorisca il dialogo e la riconciliazione tra le diverse confessioni cristiane. Questa giornata invita alla riflessione sull’importanza dell’unità e della pace tra i credenti.

Papa Benedetto XV, fermo oppositore della Prima guerra mondiale, ha accolto la devozione a Nostra Signora dell’Espiazione, alla quale è affidata in modo particolare la settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani. Dal 18 al 25 gennaio di ogni anno si celebra l’Ottavario per l’Unità dei Cristiani, una settimana di preghiera e riflessione a favore della riconciliazione di tutti i credenti in Cristo, chiamata al dialogo e al confronto per essere uniti nel nome di Cristo. A chiederlo è stato il Signore stesso, racchiudendo questo desiderio di unità nella sua preghiera sacerdotale, il giorno prima della Passione e Morte in Croce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

13 gennaio, Nostra Signora di Philippsdorf: i miracoli nella terra detta la “Lourdes della Boemia”

Il 13 gennaio a Nostra Signora di Philippsdorf si ricorda un evento di significativa rilevanza spirituale, noto come la «Lourdes della Boemia». Qui, secondo la tradizione, si sono verificati miracoli attribuiti all’apparizione della Madonna, attirando fedeli e pellegrini desiderosi di testimoniare la propria fede. Questo luogo rappresenta un importante punto di riferimento religioso nella regione, simbolo di speranza e devozione per molti credenti.

