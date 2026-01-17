Zona Wrestling Awards 2025 – Event of the Year

Benvenuti alla Zona Wrestling Awards 2025. In questa prima settimana di premi, ci concentriamo sull'evento dell’anno, riconoscendo l’appuntamento più significativo nel mondo del wrestling. Un’occasione per riflettere sulle imprese che hanno segnato questa stagione, offrendo un panorama accurato e obiettivo degli appuntamenti più rilevanti e apprezzati nel settore.

Nuovo giorno e nuovo Award. Siamo a sabato in questa prima settimana di premi e oggi tocca all’evento dell’anno. Lo spettacolo che ha messo in scena, secondo i redattori di Zona Wrestling, il miglior Wrestling e il miglior Booking. Quest’anno si preannunciano scintille fra All Elite Wrestling e World Wrestling Entertainment, ma non sottovalutare la TNA e una, seppur in crisi, NJPW rinnovata. Scopriamo chi sarà il vincitore di questo 2025 agli sgoccioli. Buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARD – EVENT OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – Wrestle Dynasty 2p – AEW Double or Nothing 1p – ROH Supercard of Honor LUCA GRANDI 3p – Wrestle Dynasty 2p – NJPW Wrestle Kingdom 19 1p – NJPW G1 Climax Final Night 17082025 SIMONE SPADA 3p – AEW Double or Nothing 2p – AEW All In 1p – WWE Wrestlemania 41 SERGIO 3p – AEW Double or Nothing 2p – WWE Wrestlemania 41 1p – WWE Elimination Chamber GIUSEPPE 3p – AEW Revolution 2p – AEW All In 1p – AEW Double or Nothing CLAUDIO 3p – WWE Wrestlemania 41 2p – AEW Double or Nothing 1p – WWE Summerslam ENRICO 3p – AEW All In 2p – AEW Wrestle Dream 1p – TNA Bound for Glory VINCENZO 3p – AEW Revolution 2p – AEW Worlds End 1p – WWE Summerslam VALENTINA 3p – WWE Royal Rumble 2p – WWE Evolution 1p – WWE Elimination Chamber ALDO 3p – TNA Bound for Glory 2p – WWE Royal Rumble 1p – WWE Elimination Chamber ALESSIO 3p – AEW All In 2p – AEW Revolution 1p – WWE Summerslam ALVIN 3p – WWE NXT Deadline 2p – WWE NXT Battleground 1p – WWE NXT Stand & Deliver GIROLAMO 3p – WWE Summerslam 2p – WWE Wrestlemania 1p – WWE Wrestlepalooza SAVERIO 3p – AEW All In 2p – WWE Elimination Chamber 1p – WWE Evolution OMAR NAJA 3p – WWE Elimination Chamber 2p – WWE Money in the Bank 1p – WWE Night of Champions MICHELE 3p – AEW Revolution 2p – AEW Double or Nothing 1p – CMLL 92nd Anniversary MATTEO VILLA 3p – WWE Summerslam 2p – WWE Evolution 1p – AEW All In LEONARDO 3p – WWE Evolution 2p – TNA Bound for Glory 1p – AEW All In GIUSEMAN 3p – AEW Revolution 2p – WWE Elimination Chamber 1p – AEW Double or Nothing MATTEO IADAROLA 3p – AEW Double or Nothing 2p – AEW All In 1p – WWE Elimination Chamber FRANCESCO 3p – WWE Summerslam 2p – WWE Royal Rumble 1p – WWE Wrestlemania i i 2025 EVENT OF THE YEAR i i Era già successo nel 2020. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

