Zelensky | l' Ucraina non è mai stata e non sarà un ostacolo alla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo al processo di pace. In un videomessaggio condiviso sui social, Zelensky ha sottolineato l’impegno del suo paese nel favorire la stabilità e la risoluzione pacifica delle tensioni. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni internazionali sulla crisi e la ricerca di soluzioni durature.

Roma, 17 gen. (askanews) - "L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio sui social. "Oggi la delegazione ucraina è già negli Stati Uniti - ha spiegato - Rustem Umerov, Kyrylo Budanov e Davyd Arakhamiia. Verso sera, ora di Kiev, mi aspetto i primi resoconti riguardo ai loro incontri", ha detto Zelensky. "Il compito principale della delegazione ucraina è presentare un quadro completo e accurato di quello che sta accadendo e delle conseguenze degli attacchi russi", ha proseguito. "Tra le conseguenze di questo terrore c'è il discredito del processo diplomatico: le persone perdono fiducia nella diplomazia, e gli attacchi russi minano costantemente anche le limitate opportunità di dialogo che esistevano prima.

