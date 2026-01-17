Zazzaroni e la sfida eterna | gioco o risultato? Como-Milan riapre il dibattito

Como-Milan riaccende il dibattito tra il valore del gioco e l'importanza del risultato nel calcio. La sfida tra estetica e pragmatismo riflette le scelte di molte squadre e allenatori, evidenziando come spesso le decisioni in campo siano influenzate da obiettivi diversi. In questo contesto, si confrontano i principi di un calcio più estetico con le esigenze di vincere, aprendo una riflessione sulla natura stessa dello sport.

Como-Milan ha riacceso un dibattito antico quanto il calcio moderno: gioco contro risultato, estetica contro necessità, progetto contro obbligo. A rimettere il tema al centro è Ivan Zazzaroni, che in un lungo editoriale analizza la partita e, soprattutto, il senso profondo della polemica tra giochisti e risultatisti alla luce di ciò che oggi chiede il calcio d’élite. Una partita che spiega un’epoca. La fotografia è netta. Il Como gioca un primo tempo brillante, moderno, coraggioso. Il risultato all’intervallo è in equilibrio. Poi, nella ripresa, il Milan accelera, colpisce e chiude la partita sul 3-1, con margini persino più ampi nel finale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

