Zanardi fu ferito Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza

Da ilfoglio.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il murale di Andrea Pazienza dedicato a Zanardi racconta una storia di passione, sfide e misteri. Attraverso immagini e testi, l’opera riflette il percorso di vita di un uomo segnato da incidenti e reinvenzioni, suscitando riflessioni sul coraggio e la resilienza. In questo contesto si inseriscono le parole che catturano un momento di tensione e determinazione, rendendo il murale un simbolo di forza e speranza.

Nel 1984 Paz a Cesena decora un pannello durante il restauro di Piazza del Popolo. Nasce lo Zanardi equestre, ora in mostra al Maxxi all'Aquila. Distrutto, ricomposto, conteso: quel cavallo parla all’Italia di allora e di oggi. Un enigma sulla memoria collettiva Quasi mezzo secolo dopo, i russi sono ancora lì a smitragliare, come in quelle strisce a fumetti di Andrea Pazienza dove Zanardi, il suo spietato antieroe, andava “at the war”. E mentre il nostro mondo brucia, è senz’altro sciocco fare oggi un appello alla pace per una guerricciola minima che riguarda proprio uno Zanardi dipinto da Paz. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

zanardi fu ferito storia e misteri di un murale di andrea pazienza

© Ilfoglio.it - Zanardi fu ferito. Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza

Leggi anche: “Zanardi equestre”, l’opera di Andrea Pazienza salvata dalla discarica e ora contesa tra un privato e il Comune di Cesena

Leggi anche: Andrea Pazienza, lite sul maxi dipinto di Cesena ritrovato: fu gettato via e ora non si sa di chi è

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

zanardi fu ferito storiaZanardi fu ferito. Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza - Nel 1984 Paz a Cesena decora un pannello durante il restauro di Piazza del Popolo. ilfoglio.it

zanardi fu ferito storiaRitrovato il murale di Pazienza «Zanardi equestre», scomparso (e poi sporadicamente riapparso) 40 anni fa - Realizzato a Cesena nel 1985 il dipinto era stato recuperato dal commercialista Riccardo Pieri, per questo indagato per appropriazione indebita (indagine oggi archiviata). corrieredibologna.corriere.it

zanardi fu ferito storiaL’opera di Pazienza ricomparsa. Da dieci mesi i carabinieri indagano sullo ’Zanardi equestre’ - Il dipinto del celebre fumettista era stato salvato e restaurato dal commercialista Riccardo Pieri. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.