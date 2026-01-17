Zanardi fu ferito Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza
Il murale di Andrea Pazienza dedicato a Zanardi racconta una storia di passione, sfide e misteri. Attraverso immagini e testi, l’opera riflette il percorso di vita di un uomo segnato da incidenti e reinvenzioni, suscitando riflessioni sul coraggio e la resilienza. In questo contesto si inseriscono le parole che catturano un momento di tensione e determinazione, rendendo il murale un simbolo di forza e speranza.
Nel 1984 Paz a Cesena decora un pannello durante il restauro di Piazza del Popolo. Nasce lo Zanardi equestre, ora in mostra al Maxxi all'Aquila. Distrutto, ricomposto, conteso: quel cavallo parla all’Italia di allora e di oggi. Un enigma sulla memoria collettiva Quasi mezzo secolo dopo, i russi sono ancora lì a smitragliare, come in quelle strisce a fumetti di Andrea Pazienza dove Zanardi, il suo spietato antieroe, andava “at the war”. E mentre il nostro mondo brucia, è senz’altro sciocco fare oggi un appello alla pace per una guerricciola minima che riguarda proprio uno Zanardi dipinto da Paz. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “Zanardi equestre”, l’opera di Andrea Pazienza salvata dalla discarica e ora contesa tra un privato e il Comune di Cesena
Leggi anche: Andrea Pazienza, lite sul maxi dipinto di Cesena ritrovato: fu gettato via e ora non si sa di chi è
Zanardi fu ferito. Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza - Nel 1984 Paz a Cesena decora un pannello durante il restauro di Piazza del Popolo. ilfoglio.it
Ritrovato il murale di Pazienza «Zanardi equestre», scomparso (e poi sporadicamente riapparso) 40 anni fa - Realizzato a Cesena nel 1985 il dipinto era stato recuperato dal commercialista Riccardo Pieri, per questo indagato per appropriazione indebita (indagine oggi archiviata). corrieredibologna.corriere.it
L’opera di Pazienza ricomparsa. Da dieci mesi i carabinieri indagano sullo ’Zanardi equestre’ - Il dipinto del celebre fumettista era stato salvato e restaurato dal commercialista Riccardo Pieri. msn.com
Codigoro, il bilancio del sindaco Zanardi: "Giovanissimi e adulti l’hanno presa d’assalto anche a Capodanno. Un’esperienza nuova e coinvolgente anche per tanti studenti, a metà tra sport e divertimento". - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.