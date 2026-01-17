Zanardi fu ferito Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza

Il murale di Andrea Pazienza dedicato a Zanardi racconta una storia di passione, sfide e misteri. Attraverso immagini e testi, l’opera riflette il percorso di vita di un uomo segnato da incidenti e reinvenzioni, suscitando riflessioni sul coraggio e la resilienza. In questo contesto si inseriscono le parole che catturano un momento di tensione e determinazione, rendendo il murale un simbolo di forza e speranza.

Ritrovato il murale di Pazienza «Zanardi equestre», scomparso (e poi sporadicamente riapparso) 40 anni fa - Realizzato a Cesena nel 1985 il dipinto era stato recuperato dal commercialista Riccardo Pieri, per questo indagato per appropriazione indebita (indagine oggi archiviata). corrieredibologna.corriere.it

L’opera di Pazienza ricomparsa. Da dieci mesi i carabinieri indagano sullo ’Zanardi equestre’ - Il dipinto del celebre fumettista era stato salvato e restaurato dal commercialista Riccardo Pieri. msn.com

