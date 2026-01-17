Zabi esplode in Ligue 2 | radar accesi anche in Serie A

Patrick Zabi, giovane centrocampista ivoriano nato nel 2006, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni al Stade de Reims in Ligue 2. La sua crescita rapida lo rende un nome da seguire anche in Serie A e in altri campionati europei, dove i club monitorano con interesse il suo sviluppo e il suo potenziale. Un talento emergente che potrebbe presto fare il salto di qualità nel calcio professionistico.

Nome nuovo che accende i radar di mercato. Dalla Ligue 2 arriva una segnalazione forte: Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006, è esploso in pochi mesi al Stade de Reims e ora finisce sul taccuino dei club europei. Arrivato un anno fa per rinforzare la seconda squadra, Zabi è stato promosso in prima squadra dopo appena due gare e si è imposto subito a livello professionistico. Fisico dominante (1,91), presenza nei duelli, ma anche qualità tecniche fuori scala per struttura ed età: conduzione, dribbling nello stretto, tiro dalla distanza. In Francia lo hanno già ribattezzato "Zabi la Magie".

