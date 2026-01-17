WWE | Si avvicina il ritorno di Tiffany Stratton

La WWE si prepara al possibile ritorno di Tiffany Stratton, una delle sue talentuose performer femminili. Secondo le ultime notizie, la compagnia sta valutando il suo rientro, che potrebbe rafforzare il roster femminile e portare nuova energia agli eventi imminenti. Restano da confermare i dettagli ufficiali, ma l'eventuale ritorno di Stratton è atteso con interesse dagli appassionati.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la WWE potrebbe riavere una delle sue migliori performer femminili. Tiffany Stratton sembra pronta a tornare sotto i riflettori della WWE, con nuove notizie che suggeriscono che l'ex campionessa femminile sia vicina al suo tanto atteso ritorno dopo l'infortunio. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net e dal Wrestling Observer Newsletter, Stratton ha ricevuto il nulla osta medico dopo un infortunio non reso noto che l'ha tenuta lontana dalla televisione della WWE per mesi. Non è più apparsa dal 1° novembre 2025, episodio del Saturday Night's Main Event, dove ha perso il titolo femminile WWE contro Jade Cargill.

