Durante l’ultimo episodio di SmackDown a Londra, Drew McIntyre ha festeggiato la recente conquista del WWE Championship, mentre ha rivelato una clausola anti-rivincita per Cody Rhodes. Tuttavia, Cody mira a ottenere la sua terza vittoria consecutiva nella Royal Rumble. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e sfide imminenti, con i protagonisti pronti a confrontarsi nelle prossime settimane di programmazione WWE.

La puntata di SmackDown da Londra si è aperta con Drew McIntyre che ha celebrato la conquista del WWE Championship avvenuta la settimana scorsa in Germania. Lo scozzese, accolto inizialmente con calore dal pubblico britannico, è riuscito magistralmente a mettersi contro il pubblico locale: “Ho pregato per questo, ed è successo” ha esordito McIntyre, prima di passare all’attacco: “Voglio solo dire a ognuno di voi: andate a quel paese. Non sto facendo il cattivo da wrestling. No, sul serio, andate a quel paese. Quando mi hanno licenziato, dove eravate? Volete saltare sul carro dei vincitori adesso, ma il 99% di voi non c’era per me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Drew rivela una clausola anti-rivincita per Cody ma lui vuole la terza Rumble di fila

Leggi anche: WWE: Drew McIntyre resta sospeso, ma Cody Rhodes pretende il reintegro da Nick Aldis

Leggi anche: WWE: Cody Rhodes accetta una rischiosa stipulazione per il suo match titolato contro Drew

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

WWE: Drew rivela una clausola anti-rivincita per Cody ma lui vuole la terza Rumble di fila.

WWE: Drew rivela una clausola anti-rivincita per Cody ma lui vuole la terza Rumble di fila - La puntata di SmackDown da Londra si è aperta con Drew McIntyre che ha celebrato la conquista del WWE Championship avvenuta la settimana scorsa in Germania. zonawrestling.net