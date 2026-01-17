Wullaert, intervistata da Inter TV, ha commentato la prossima sfida tra Inter e Juventus, sottolineando la sua fiducia grazie alla Scarpa d’oro belga. La calciatrice ha ricordato il ritiro a Malta, evidenziando la preparazione delle nerazzurre. La partita rappresenta un momento importante per le ambizioni dell’Inter nel campionato di Serie A Women, con un atteggiamento determinato e concentrato.

Inter News 24 Wullaert, a Inter TV, ha parlato alla vigilia del big match di Serie A Women contro la Juventus, delle ambizioni delle nerazzurre per la sfida. Torna in campo la Serie A Women e riparte anche l’Inter guidata da Gianpiero Piovani, attesa domenica pomeriggio dal big match contro la Juventus all’Arena Civica. Dopo la pausa invernale, le nerazzurre vogliono confermare l’ottimo momento mostrato prima di Natale. A presentare la gara è stata Tessa Wullaert, attaccante belga e leader offensiva dell’Inter Women, che ha raccontato il lavoro svolto durante la sosta, le sensazioni del gruppo e le aspettative per una sfida che vale punti pesanti in chiave alta classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Wullaert a InterTV: «Juve? Sfida emozionante. La Scarpa d’oro belga mi da fiducia. Siamo state a Malta per fare questa cosa. Siamo pronte!»

