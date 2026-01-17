Wta Hobart trionfa Cocciaretto | battuta Jovic in finale
Elisabetta Cocciaretto si impone al torneo WTA 250 di Hobart, battendo in finale Jovic. Con questa vittoria, l'azzurra apre con successo la stagione tennistica, dimostrando crescita e determinazione. La competizione si è conclusa con un risultato positivo per la talentuosa giocatrice italiana, che si prepara ora alle prossime sfide nel circuito internazionale.
(Adnkronos) – L'azzurra Elisabetta Cocciaretto comincia al meglio la stagione vincendo il torneo Wta 250 di Hobart. Netta la vittoria in finale contro l'americana e numero 3 del seeding e 30 Wta Iva Jovic con un doppio 6-4 che va a chiudere una settimana perfetta per Cocciaretto, con un solo un set perso in tutto il torneo, proveniendo dalle qualificazioni). Per la marchigiana si tratta del secondo titolo Wta in carriera dopo quello vinto a Losanna nel 2023. Grazie ai punti ottenuti l’azzurra risalirà alla numero 56 del ranking Wta. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
