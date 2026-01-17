Weekly Beasts

Weekly Beasts presenta un’incursione nel mondo animale, con storie e curiosità su creature uniche e affascinanti. Questa settimana, scopriamo la veloce e astuta volpe delle sabbie tibetana, l’atele con le basette bianche e il piccolo pulcino di pigoscelide antartico. Un viaggio tra habitat diversi e comportamenti sorprendenti, per apprezzare la biodiversità del nostro pianeta con semplicità e precisione.

Tra le fotografie di animali pubblicate nei giorni scorsi dalle agenzie internazionali si fa notare quella del gatto Larry – che vive al numero 10 di Downing Street, la residenza dei primi ministri britannici – che corre via dopo aver fatto inciampare il fotografo ufficiale del presidente della Polonia davanti alla porta della residenza. Ci sono anche: un cucciolo di capibara che si stiracchia nella laguna Rodrigo de Freitas, in Brasile; un bue da tiro che salta mucchi di paglia in fiamme per un rito tradizionale indiano; pesci pappagallo arcobaleno e cavallucci marini, e una volpe delle sabbie tibetana in mezzo alla neve. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Weekly Beasts Leggi anche: Transformers rise of the beasts: problemi principali e occasioni mancate Leggi anche: Wild Nights Tamed Beasts, recensione RoFF: vincitore del Premio alla Regia, un film disturbante e crudo che parla di argomenti problematici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Weekly Beasts. Weekly Beasts - Con uno scoiattolo e un uccellino che fiutano cibo, macachi giapponesi immersi nelle acque termali, e dromedari al Rally Dakar ... ilpost.it

gng beasts

Weekly Gîte Life – Friday Favourites Every Friday we share one special moment from life at Holidays-Normandy: Local Life • Gîte & Guest • Food & Drink • Animals Fresh, fun, and full of charm — it’s a peek into the everyday magic of our countryside gîte. N - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.