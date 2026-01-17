Vomero controlli su strada | raffica di sanzioni ai rider per gravi infrazioni

Nel quartiere Vomero, carabinieri e polizia locale hanno eseguito controlli mirati sui rider impegnati nelle consegne a domicilio. Durante le verifiche, sono state riscontrate gravi infrazioni come la guida contromano, l’uso dei marciapiedi e la mancanza di documenti in regola. L’operazione ha portato a una serie di sanzioni, nell’intento di garantire maggiore sicurezza stradale e rispetto delle norme.

Circolavano contromano, sui marciapiedi e senza documenti in regola: è quanto emerso dai controlli congiunti di carabinieri e polizia locale al Vomero, dove l'attenzione si è concentrata sui rider impegnati nelle consegne a domicilio. Operazione di controllo straordinaria nel quartiere Vomero, dove carabinieri e polizia locale hanno effettuato verifiche mirate sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai rider delle consegne a domicilio. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, pur di rispettare i tempi imposti dalle consegne, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere i marciapiedi, mettendo a rischio pedoni e passanti in uno dei quartieri più affollati di Napoli.

