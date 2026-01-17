La collezione FW 2026 di Dsquared2 propone volumi XXL e dettagli ispirati agli anni 2000, reinterpretando la moda in chiave lifestyle sulla neve. Un equilibrio tra funzionalità e stile, che riflette le tendenze del prossimo inverno, mantenendo un’eleganza sobria e contemporanea. La linea si distingue per la cura nei dettagli e l’uso di materiali robusti, pensati per affrontare la stagione in modo pratico senza rinunciare all’estetica.

Sulla neve la moda diventa lifestyle e l'inverno 2026 prende forma tra volumi audaci e ricordi anni Duemila. La montagna cambia ritmo e diventa un nuovo scenario modaiolo. Alla Milano Fashion Week Uomo, Dsquared2 presenta una collezione inverno 2026 che abbandona ogni idea classica di abbigliamento da freddo e lo trasforma in un'esperienza di stile totale. I gemelli Caten portano il loro immaginario libero e irriverente tra neve e piste, costruendo un racconto che parla di moda, divertimento e personalità senza filtri. Le forme si fanno importanti e dichiarate. Il guardaroba maschile punta su proporzioni extra large che avvolgono il corpo e lo proteggono, ma con un'estetica forte e riconoscibile.

© 361magazine.com - Volumi XXL e spirito anni 2000: in scena la FW 2026 firmata Dsquared2

