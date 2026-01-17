Per la prima volta in Italia, Soshi Otsuki partecipa come guest designer all’edizione 109 di Pitti Immagine Uomo. Questa occasione rappresenta un importante riconoscimento per il suo lavoro e un momento di confronto tra la moda giapponese e il pubblico italiano. La sua presenza contribuisce a rafforzare i legami culturali e creativi tra i due paesi, offrendo uno sguardo unico sulle tendenze e sui volumi giapponesi.

È la prima volta di Soshi Otsuki in Italia e arrivarci come guest designer dell'edizione 109 di Pitti Immagine Uomo dev’essere una bella soddisfazione. "Sono ormai trascorsi quindici anni da quando ho provato - per quattro volte - a partecipare a un concorso di moda in Italia, e non ho mai vinto" spiega il creativo giapponese. "In quei momenti, ho pensato che le cupe atmosfere del Giappone mal si adattassero a un cielo luminoso come quello italiano e ho messo da parte l’idea. Adesso, è un grande onore poter sfilare qui a Firenze. Mi incuriosisce e mi entusiasma l’idea di vedere, oggi, l’effetto dei miei abiti sotto il cielo italiano". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Volumi giapponesi in luce italiana

