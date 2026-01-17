Volumi giapponesi in luce italiana
Per la prima volta in Italia, Soshi Otsuki partecipa come guest designer all’edizione 109 di Pitti Immagine Uomo. Questa occasione rappresenta un importante riconoscimento per il suo lavoro e un momento di confronto tra la moda giapponese e il pubblico italiano. La sua presenza contribuisce a rafforzare i legami culturali e creativi tra i due paesi, offrendo uno sguardo unico sulle tendenze e sui volumi giapponesi.
È la prima volta di Soshi Otsuki in Italia e arrivarci come guest designer dell'edizione 109 di Pitti Immagine Uomo dev’essere una bella soddisfazione. "Sono ormai trascorsi quindici anni da quando ho provato - per quattro volte - a partecipare a un concorso di moda in Italia, e non ho mai vinto" spiega il creativo giapponese. "In quei momenti, ho pensato che le cupe atmosfere del Giappone mal si adattassero a un cielo luminoso come quello italiano e ho messo da parte l’idea. Adesso, è un grande onore poter sfilare qui a Firenze. Mi incuriosisce e mi entusiasma l’idea di vedere, oggi, l’effetto dei miei abiti sotto il cielo italiano". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Bollette alle stelle: quanto paga davvero una famiglia italiana per luce e gas
Leggi anche: “L’altro Ispettore”: il gran finale della serie che mette in luce una piaga italiana
Un volume di Berserk che in Italia ancora mancava.
Volumi giapponesi in luce italiana - Dopo quattro fallimenti ai concorsi nazionali, il designer Soshi Otsuki si era convinto che il suo stile non avesse spazio fra Firenze e Milano. ilfoglio.it
I MIGLIORI VOLUMI UNICI MANGA DEL 2025
uscite giapponesi della settimana: Yôkai Apartment no Yûga na Nichijô 33 (ultimo volume) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.