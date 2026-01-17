Volontaria vittima di stalking il grido della sua associazione | Ha denunciato ma nulla è cambiato

Una volontaria vittima di stalking denuncia la mancanza di risposte concrete nonostante le segnalazioni. La sua testimonianza, condivisa dall’associazione Stremao di Prato, evidenzia le difficoltà di affrontare e prevenire questa forma di violenza. La situazione solleva interrogativi sulle tempistiche e l’efficacia delle misure di tutela, sottolineando la necessità di interventi più incisivi per garantire sicurezza e giustizia alle vittime.

Prato, 17 gennaio 2026 – "Quanto dobbiamo aspettare? Il peggio?". A porre la drammatica domanda è Stremao, la benemerita associazione pratese che si occupa delle persone in stato di bisogno. Ma la questione posta dall'onlus non riguarda direttamente (o quantomeno solo "di rimbalzo") l'attività di Stremao, bensì una loro volontaria. Una donna vittima di stalking. Il persecutore si è presentato perfino nel negozio solidale di Stremao costringendo la volontaria a sospendere la sua attività solidale. "Stremao onlus denuncia pubblicamente una situazione gravissima e ormai insostenibile – si legge in una nota dell'associazione – Una nostra volontaria è da tempo vittima di stalking continuo, con ripercussioni serie sulla sua sicurezza, sulla sua salute e sulla sua libertà di vivere.

FORMIA: centro servizi per il volontariato della regione Lazio in collaborazione con l'associazione “Mai più vittima”. - facebook.com facebook

