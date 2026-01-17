Volontaria aggredita a Livorno il racconto di Giada | Una ferita ma sono pronta a tornare sull' ambulanza

Giada, volontaria della Misericordia di Livorno, è stata aggredita durante un intervento in piazza della Repubblica. Nonostante una ferita, ha dichiarato di essere pronta a tornare subito a lavorare sui mezzi di emergenza. La sua testimonianza riflette la determinazione di chi sceglie di restare al servizio della comunità, superando le difficoltà e continuando a rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di aiuto.

"Appena finita la degenza tornerò subito sulle ambulanze: le persone hanno bisogno di noi". In queste parole di Giada, la volontaria della Misericordia di Livorno aggredita in piazza della Repubblica durante un soccorso, c’è il senso di una scelta che va oltre quanto accaduto: continuare a stare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Volontaria della Misericordia aggredita, il prefetto: "Ferma condanna per l'accaduto" Leggi anche: Inventano una rapina per tornare a casa in ambulanza: ragazzini denunciati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Volontaria aggredita a Livorno, il racconto di Giada: Una ferita, ma sono pronta a tornare sull'ambulanza; Livorno, nuova aggressione a volontaria della Misericordia; Aggredita volontaria della Misericordia di Livorno durante un intervento; Aggressione durante un intervento, ferita volontaria. Aggredita volontaria della Misericordia di Livorno durante un intervento - La Misericordia di Livorno informa che nella giornata di ieri un proprio equipaggio è stato vittima dell’ennesima aggressione durante un intervento di ... gonews.it Aggressione durante un intervento, ferita volontaria - LIVORNO : A denunciare l'episodio la Misericordia di Livorno, che chiede l'apertura di un tavolo permanente con tutte le istituzioni competenti ... toscanamedianews.it

