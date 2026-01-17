Volley Verona vola in testa alla Superlega! Mozic e Keita decisivi contro Cuneo Perugia chiamata alla replica

Verona si impone nel match della diciassettesima giornata di Superlega, battendo Cuneo con un netto 3-0. Con questa vittoria, i gialloblù salgono in testa alla classifica, superando Perugia, che affronterà Civitanova nel prossimo impegno. Mozic e Keita si sono distinti come protagonisti, contribuendo alla conquista dei tre punti e consolidando la posizione della squadra in vetta al campionato italiano di volley maschile.

Verona ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-17; 25-20; 25-23) nell’anticipo della diciassettesima giornata della Superlega ed è balzata al comando della classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile, con un punto di vantaggio di confronti di Perugia, che domenica 18 gennaio sarà impegnata nel big match con Civitanova. Gli scaligeri hanno infilato il quindicesimo successo stagionale e continuano a sognare in un’annata agonistica semplicemente da favola, in cui stanno mettendo paura a tutte le storiche big del panorama nazionale, facendo capire di avere tutte le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

