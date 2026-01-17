Volley Verona vola in testa alla Superlega! Mozic e Keita decisivi contro Cuneo Perugia chiamata alla replica
Verona si impone nel match della diciassettesima giornata di Superlega, battendo Cuneo con un netto 3-0. Con questa vittoria, i gialloblù salgono in testa alla classifica, superando Perugia, che affronterà Civitanova nel prossimo impegno. Mozic e Keita si sono distinti come protagonisti, contribuendo alla conquista dei tre punti e consolidando la posizione della squadra in vetta al campionato italiano di volley maschile.
Verona ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-17; 25-20; 25-23) nell’anticipo della diciassettesima giornata della Superlega ed è balzata al comando della classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile, con un punto di vantaggio di confronti di Perugia, che domenica 18 gennaio sarà impegnata nel big match con Civitanova. Gli scaligeri hanno infilato il quindicesimo successo stagionale e continuano a sognare in un’annata agonistica semplicemente da favola, in cui stanno mettendo paura a tutte le storiche big del panorama nazionale, facendo capire di avere tutte le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Volley, Verona vola in testa alla Superlega! Affondo solitario: Sani brillante, Keita decisivo, Milano ko
Leggi anche: Volley, Perugia in testa alla Superlega. Verona in scia, Trento risponde con Michieletto, Civitanova in crisi
La Befana 2026 porta in regalo la nuova App di Verona Volley; VIDEO | Rana Verona compie l'impresa, batte Trento al tie-break ed è seconda in classifica; Volley Haasrode Leuven - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | IT; TRENTINO VOLLEY * «SUPERLEGA, IL 51° DERBY DELL'ADIGE È DI VERONA: LA SQUADRA DI TRENTO VOLA SUL 2-0 MA POI SUBISCE LA RIMONTA SCALIGERA E CEDE IL PRIMATO.
Volley, Trento crolla a Modena. Perugia al comando in Superlega, Verona continua a sognare - Stasera si sono disputate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. oasport.it
Pallavolo SL – Monza e Verona situazioni di classifica diverse, voglio iniziare l’anno con un risultato positivo - Il sipario del 2026 si alza sulla SuperLega Credem Banca con una sfida di grande interesse che vedrà protagoniste, domenica alle ore 18:00, la Vero Volley Monza e la Rana Verona. ivolleymagazine.it
Monza scivola in casa. Verona è superiore. Vero Volley schiacciata - Rana Verona troppo forte per la Vero Volley Monza, sconfitta 3- sport.quotidiano.net
APERTE LE ISCRIZIONI PER IL VIVI ENERGIA BRIXEN CAMP 2026 Torna l'imperdibile appuntamento estivo di Verona Volley che quest'anno torna la grande novità della Settimana Young DOVE College Vinzentinum di Bressanone (BZ) e presso gli - facebook.com facebook
La FanWall sei tu ! Scopri la gallery completa sul sito, scarica la tua foto e condividila taggando il profilo ufficiale di Verona Volley #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley #Volleyball x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.