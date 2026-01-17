Volley Bergamo 1991 di nuovo a Conegliano per iniziare una tre-giorni di ferro

Il Volley Bergamo 1991 torna a Conegliano per la ventesima giornata di campionato, affrontando l’Imoco nel PalaVerde. A meno di tre settimane dall’ultimo incontro, le due squadre si sfideranno sabato 17 gennaio alle 20:30. La partita rappresenta la prima di un trittico di incontri ravvicinati, in un periodo cruciale della stagione.

La ventesima di Campionato riporta il Volley Bergamo 1991 a far visita a Conegliano, in casa dell'Imoco, a neanche tre settimane di distanza dall'ultima volta: sabato 17 gennaio alle 20:30, il PalaVerde di Treviso sarà nuovamente teatro del match con le venete, nella replica della sfida di Coppa Italia di fine 2025 vinta per 3-1 dalla capolista del campionato, 18 vittorie e una sola sconfitta contro Milano. Il confronto "sarà una partita tostissima – ammette Alessia Bolzonetti – perché è una grande squadra con grandi giocatori. Noi però stiamo dimostrando che sappiamo dar fastidio alle squadre forti e lo abbiamo fatto proprio nella gara di Coppa Italia, dandogli del filo da torcere.

Tutto su: volley bergamo 1991 - Autotorino rinnova il legame con Bergamo e diventa Gold Sponsor e Official Automotive Partner di Volley Bergamo 1991 per le stagioni 2025/26 e 2026/27. affaritaliani.it

Il Volley Bergamo 1991 è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG “Grade A” con la piattaforma Open Ecomate - Il Presidente del Cda, Andrea Veneziani: "Per noi è una responsabilità: dimostrare che lo sport può essere un modello credibile di sostenibilità, trasparenza e impatto positivo per il territorio e per ... bergamonews.it

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo 20ª Giornata Serie A1 Tigotà Ore 20:30 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 19:00 #ImocoVolley #Gameday #pros - facebook.com facebook

