In un contesto in cui le alleanze economiche e politiche sono fondamentali, le parole di Crosetto rivolte a Borghi evidenziano l’importanza di mantenere un equilibrio. La discussione si concentra sul senso di celebrare o meno in presenza di segnali di indebolimento tra partner strategici, sottolineando come le relazioni commerciali influenzino anche le scelte politiche e sociali del Paese.

"Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter e quindi dovremmo auspicare che tra i nostri alleati prevalgano dialogo e buon senso. E quando non accade lavorare per ricrearlo". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a un post del senatore leghista Claudio Borghi, in cui quest'ultimo aveva dichiarato di voler festeggiare i dazi di Trump alla Francia e alla Germania. "In un mondo polverizzato dove si torna alla logica 'ognuno per sé e Dio per tutti od a quella della potenza militare e delle risorse naturali, noi non siamo un vaso di ferro", ha aggiunto Crosetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Voglio festeggiare". E Crosetto gela Borghi: "Non è Milan-Inter"

Leggi anche: "Voglio festeggiare per i dazi". E Crosetto gela Borghi: "Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter"

Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Voglio festeggiare per i dazi. E Crosetto gela Borghi: "Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter" - "Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. msn.com