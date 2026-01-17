Voglio festeggiare E Crosetto gela Borghi | Non è Milan-Inter
In un contesto in cui le alleanze economiche e politiche sono fondamentali, le parole di Crosetto rivolte a Borghi evidenziano l’importanza di mantenere un equilibrio. La discussione si concentra sul senso di celebrare o meno in presenza di segnali di indebolimento tra partner strategici, sottolineando come le relazioni commerciali influenzino anche le scelte politiche e sociali del Paese.
"Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter e quindi dovremmo auspicare che tra i nostri alleati prevalgano dialogo e buon senso. E quando non accade lavorare per ricrearlo". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a un post del senatore leghista Claudio Borghi, in cui quest'ultimo aveva dichiarato di voler festeggiare i dazi di Trump alla Francia e alla Germania. "In un mondo polverizzato dove si torna alla logica 'ognuno per sé e Dio per tutti od a quella della potenza militare e delle risorse naturali, noi non siamo un vaso di ferro", ha aggiunto Crosetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: "Voglio festeggiare per i dazi". E Crosetto gela Borghi: "Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter"
Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché»
Voglio festeggiare per i dazi. E Crosetto gela Borghi: "Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter" - "Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. msn.com
Per festeggiare il 100° compleanno di questa nostra concittadina voglio raccontarvi una storia. Maria Luigia vive sola in un piccolo appartamento e, negli anni, ha “adottato” gli agenti della Polizia Locale, in particolare la nostra Cristina, che insieme ai collegh - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.