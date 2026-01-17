Vogliamo prenderci tutta la città La strategia paramilitare di Askatasuna

Askatasuna ha ottenuto l’uso degli spazi dell’Università di Torino per la sua assemblea nazionale, suscitando critiche da parte dei sindacati di polizia. La scelta di concedere tali ambienti a un'organizzazione con una strategia paramilitare ha sollevato questioni di natura istituzionale e di sicurezza, evidenziando le tensioni tra libertà di associazione e preoccupazioni sulla natura dell’organizzazione stessa.

Askatasuna per la sua assemblea nazionale ha ottenuto gli spazi dell'Università di Torino, facendo storcere il naso anche ai sindacati di polizia, che considerano inopportuna questa concessione, considerando la natura dell'organizzazione. " Non siamo di fronte a un dibattito culturale o accademico, ma all'uso di un'istituzione pubblica, finanziata dallo Stato, come piattaforma politica militante contro un governo democraticamente eletto ", hanno dichiarato gli esponenti Fdi Paola Ambrogio e Alberto Ravello. Ma nonostante le proteste l'assemblea si è comunque tenuta all'interno degli spazi del Campus Einaudi, ormai da anni roccaforte di centri sociali e collettivi della sinstra radicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

