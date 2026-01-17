Le recenti dichiarazioni delle voci venezuelane su Rodríguez e i suoi rivali rivelano un forte astio tra le parti. In un contesto politico sempre più complesso, le tensioni sembrano alimentare un clima di ostilità. Nel frattempo, la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha incontrato il presidente Donald Trump, evidenziando l’attenzione internazionale sulla situazione politica nel paese.

"Abbiamo bisogno che accadano molte cose prima delle elezioni”, dice un parlamentare dell’opposizione ed ex prigioniero politico. Ma una transizione fluida nel paese da parte dell'Amministrazione americana non sarà facile: "Queste persone sono radicali quanto Maduro” Washington. La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado è andata giovedì a pranzo dal presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Poche ore prima del loro incontro, la portavoce ha confermato che il presidente che ha ordinato la cattura di Nicolás Maduro non ha intenzione di installare Machado al suo posto. “La sua opinione su questa questione non è cambiata”, ha dichiarato Karoline Leavitt ai giornalisti quando le è stato chiesto se Trump credesse ancora che Machado non avesse il sostegno necessario per guidare il Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Voci venezuelane su Rodríguez e i suoi rivali: “Si odiano con tutto il cuore”

