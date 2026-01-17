Viviamo il tempo della regressione Lagioia e le guerre come malattia

In un'epoca dominata da conflitti e tensioni, le guerre assumono spesso un aspetto che va oltre le questioni geopolitiche e il desiderio di potere. Lagioia riflette su come, al di là delle motivazioni evidenti, ci siano realtà più profonde che alimentano la violenza e il conflitto. Un’analisi sobria e attenta che invita a considerare le radici più profonde delle guerre come una forma di malattia collettiva.

