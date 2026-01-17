Vittoria thrilling di Luciano Benavides nella Dakar 2026 tra le moto | l’argentino beffa Brabec per 2? a Yanbu!

Il 3 gennaio è iniziata la Dakar 2026, con 787 concorrenti da 53 paesi e 421 veicoli. Tra le moto, Luciano Benavides si è aggiudicato una vittoria importante a Yanbu, sorpassando Brabec di due minuti. La gara prosegue tra sfide e sorprese, confermando l’importanza di questa competizione nel panorama rally raid internazionale.

Il 3 gennaio, 787 concorrenti provenienti da 53 nazioni, al volante di 421 veicoli, hanno dato il via all’Odissea della Dakar 2026. Dopo quasi 8.000 chilometri di polvere, fatica e leggenda, l’epopea si è compiuta oggi, 17 gennaio. Restava l’ultimo varco da attraversare: un anello di 138 km attorno a Yanbu, sulle sponde del Mar Rosso, con 105 km di speciale cronometrata. La Honda di Ricky Brabec ha preso il via alle 09:30 locali. Una frazione spezzata in due anime opposte. L’avvio si insinuava nei tortuosi solchi delle valli, tra sabbia infida e pietra viva, in un continuo gioco di equilibrio e navigazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

