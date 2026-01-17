Vittoria thrilling di Luciano Benavides nella Dakar 2026 tra le moto | l’argentino beffa Brabec per 2? a Yanbu!

Il 3 gennaio è iniziata la Dakar 2026, con 787 concorrenti da 53 paesi e 421 veicoli. Tra le moto, Luciano Benavides si è aggiudicato una vittoria importante a Yanbu, sorpassando Brabec di due minuti. La gara prosegue tra sfide e sorprese, confermando l’importanza di questa competizione nel panorama rally raid internazionale.

Il 3 gennaio, 787 concorrenti provenienti da 53 nazioni, al volante di 421 veicoli, hanno dato il via all’Odissea della Dakar 2026. Dopo quasi 8.000 chilometri di polvere, fatica e leggenda, l’epopea si è compiuta oggi, 17 gennaio. Restava l’ultimo varco da attraversare: un anello di 138 km attorno a Yanbu, sulle sponde del Mar Rosso, con 105 km di speciale cronometrata. La Honda di Ricky Brabec ha preso il via alle 09:30 locali. Una frazione spezzata in due anime opposte. L’avvio si insinuava nei tortuosi solchi delle valli, tra sabbia infida e pietra viva, in un continuo gioco di equilibrio e navigazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vittoria thrilling di Luciano Benavides nella Dakar 2026 tra le moto: l’argentino beffa Brabec per 2? a Yanbu! Leggi anche: Luciano Benavides vince ancora e si porta in vetta alla classifica delle moto nella Dakar 2026 Leggi anche: Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Luciano Benavides conquista la vittoria nella tappa 8 del Dakar e si aggiudica la leadership generale: una salita emozionante!; Luciano Benavides conquista la settima tappa del Rally Dakar: una vittoria emozionante che scuote la classifica!; Luciano Benavides realizza un capolavoro al Dakar: vittoria di tappa, leadership generale e una svolta che segna la sua carriera.; Luciano Benavides domina la tappa 7 del Dakar 2026: KTM ottiene un sorprendente doppio podio.. Finale incredibile: Benavides vince il Rally Dakar 2026 Moto per soli 2 secondi - L'argentino della KTM recupera tutto lo svantaggio su Brabec nel finale e si aggiudica la sua prima vittoria in carriera per soli 2 secondi ... formulapassion.it

Dakar 2026. Finale. MICIDIALE COLPO DI SCENA! E i vincitori sono: Luciano Benavides, KTM e... [IN AGGIORNAMENTO] - Brabec perde tutto il vantaggio e Luciano Benavides vince con un margine di 2 SECONDI! msn.com

Dakar 2026: trionfo dell'argentino Luciano Benavides nella categoria moto - Benavides, giunto secondo nella tappa, si è imposto a 30 anni per la prima volta nella sua carriera al Dakar, con un margine di soli due secondi nella classifica generale sullo statunitense Ricky Brab ... msn.com

