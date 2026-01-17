Vittime di uno schema criminale | due donne truffate in pochi giorni

Due donne sono state vittime di una truffa in tempi ravvicinati a Merano. In entrambi i casi, i truffatori si sono spacciati per funzionari bancari o forze dell’ordine, convincendo le vittime a fornire informazioni o denaro. Questi episodi evidenziano la presenza di uno schema criminale che sfrutta la fiducia e l’inesperienza delle persone. È importante restare vigili e informarsi sui metodi adottati dai truffatori per prevenire ulteriori tentativi.

Due tentativi distinti, pochi giorni di distanza, un unico schema criminale. A Merano, una 69enne e una 49enne sono finite nel mirino di truffatori che, al telefono, si sono presentati come interlocutori affidabili: funzionari bancari, mediatori, persino appartenenti alle forze dell'ordine. L'obiettivo era uno solo: convincerle a trasferire denaro con urgenza, sfruttando paura e confusione. Nel primo caso, il più recente, la truffa era arrivata all'ultimo passaggio. La vittima, una donna di 69 anni, si è presentata allo sportello di Poste Italiane con l'intenzione di versare 6.600 euro. Le era stato detto che si trattava di una procedura necessaria per risolvere presunte anomalie bancarie.

