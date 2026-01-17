Viti Sampdoria | ufficiale l’approdo del difensore in blucerchiato Il comunicato con tutti i dettagli
La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore Viti, rafforzando il reparto difensivo nel mercato invernale. Nel comunicato sono presentati tutti i dettagli relativi al trasferimento, segnando un’importante operazione per la squadra. Questa mossa mira a consolidare la linea difensiva e a migliorare le performance complessive del club nella seconda parte della stagione.
Il calciomercato invernale della Sampdoria batte un colpo fondamentale e lo fa proprio nel cuore del reparto difensivo. Dopo giorni di intense trattative e voci di corridoio, la società ligure ha rotto gli indugi ufficializzando l’arrivo di Mattia Viti. È un gennaio di fuoco per la dirigenza doriana, impegnata a puntellare la rosa per affrontare al meglio il girone di ritorno. L’obiettivo era chiaro: inserire un difensore giovane ma già rodato, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra. L’identikit ha portato dritto al centrale di proprietà del Nizza, che ha accettato la corte dei blucerchiati per ritrovare continuità e protagonismo in Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Primavera, Badarau lascia i bianconeri: ufficiale il prestito del difensore alla Sampdoria. Il comunicato e tutti i dettagli
Leggi anche: Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli
Sampdoria, ufficiale Palma. Ai dettagli Viti - Definito l’ingaggio del difensore classe 2008 in arrivo dall’Udinese. primocanale.it
Sampdoria, Palma è ufficiale. Vicinissimo anche Viti - La Sampdoria rinforza il reparto arretrato con l’arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane e promettente difensore classe 2008, ... telenord.it
Viti Sampdoria, il difensore è sempre più vicino al club ligure! Le ultime sulla trattativa per il giocatore della viola - Le ultime sulla trattativa per il giocatore della viola La Sampdoria è ormai a un passo dal chiudere uno dei colpi più importanti di qu ... sampnews24.com
VITI ALLA SAMP UFFICIALE: Mattia Viti è un nuovo giocatore della Sampdoria. #sampdoria #viti #serieb #calcio - facebook.com facebook
#Viti non si è allenato con i nuovi compagni della #Sampdoria alla vigilia di #SampEntella e non è ancora stato ufficializzato. A questo è molto difficile immaginare una sua convocazione per il match di domani x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.