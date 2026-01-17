Viti Sampdoria | ufficiale l’approdo del difensore in blucerchiato Il comunicato con tutti i dettagli

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore Viti, rafforzando il reparto difensivo nel mercato invernale. Nel comunicato sono presentati tutti i dettagli relativi al trasferimento, segnando un’importante operazione per la squadra. Questa mossa mira a consolidare la linea difensiva e a migliorare le performance complessive del club nella seconda parte della stagione.

Il calciomercato invernale della Sampdoria batte un colpo fondamentale e lo fa proprio nel cuore del reparto difensivo. Dopo giorni di intense trattative e voci di corridoio, la società ligure ha rotto gli indugi ufficializzando l'arrivo di Mattia Viti. È un gennaio di fuoco per la dirigenza doriana, impegnata a puntellare la rosa per affrontare al meglio il girone di ritorno. L'obiettivo era chiaro: inserire un difensore giovane ma già rodato, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra. L'identikit ha portato dritto al centrale di proprietà del Nizza, che ha accettato la corte dei blucerchiati per ritrovare continuità e protagonismo in Italia.

