Violenza a scuola Pacifico Anief | Siamo vicini alle scuole colpite ma lo Stato deve dare attenzione al lavoro che ogni giorno svolgono 1,3 milioni di educatori

In seguito agli episodi di violenza avvenuti a La Spezia e Sora, Pacifico di Anief sottolinea l’importanza di garantire pene certe e un maggiore sostegno da parte dello Stato. Ricordando il ruolo fondamentale di 1,3 milioni di educatori italiani, evidenzia la necessità di valorizzare e supportare quotidianamente il loro lavoro per garantire un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto in un comunicato stampa per analizzare la situazione, dopo i due gravi episodi di cronaca avvenuti a breve distanza, uno a La Spezia e l'altro a Sora, evidenziando l'urgenza di rafforzare la collaborazione tra le famiglie e il personale scolastico per prevenire queste tragedie. "L'omicidio di uno studente in classe a La Spezia da parte di un compagno e l'accoltellamento di oggi di un ragazzo davanti scuola a Sora, colpito al collo ma fortunatamente non in pericolo di vita, sono episodi gravissimi che devono fare riflettere su come la violenza giovanile sia sempre più crescente nella nostra società: contro di essa dobbiamo rinnovare un patto di tutta la comunità educante, famiglie e personale scolastico, per cercare di comprendere i problemi e realizzare pienamente il diritto di tutti i nostri studenti alla cittadinanza".

