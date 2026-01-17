Violenza a scuola Pacifico Anief | Siamo vicini alle scuole colpite ma lo Stato deve dare attenzione al lavoro che ogni giorno svolgono 1,3 milioni di educatori

Da orizzontescuola.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito agli episodi di violenza avvenuti a La Spezia e Sora, Pacifico di Anief sottolinea l’importanza di garantire pene certe e un maggiore sostegno da parte dello Stato. Ricordando il ruolo fondamentale di 1,3 milioni di educatori italiani, evidenzia la necessità di valorizzare e supportare quotidianamente il loro lavoro per garantire un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto in un comunicato stampa per analizzare la situazione, dopo i due gravi episodi di cronaca avvenuti a breve distanza, uno a La Spezia e l’altro a Sora, evidenziando l’urgenza di rafforzare la collaborazione tra le famiglie e il personale scolastico per prevenire queste tragedie. “L’omicidio di uno studente in classe a La Spezia da parte di un compagno e l’accoltellamento di oggi di un ragazzo davanti scuola a Sora, colpito al collo ma fortunatamente non in pericolo di vita, sono episodi gravissimi che devono fare riflettere su come la violenza giovanile sia sempre più crescente nella nostra società: contro di essa dobbiamo rinnovare un patto di tutta la comunità educante, famiglie e personale scolastico, per cercare di comprendere i problemi e realizzare pienamente il diritto di tutti i nostri studenti alla cittadinanza”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Dalle guerre, al bullismo fino alla ludopatia, il Vescovo: "Attenzione ai centri scommesse troppo vicini alle scuole"

Leggi anche: Contratto scuola 2022-24, firma definitiva: cosa è previsto per docenti e ATA. SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE Lunedì 29 dicembre alle 16:00

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

violenza scuola pacifico aniefI docenti di sostegno precari dopo 3 anni di supplenze vanno immessi in ruolo: previsioni di Pacifico (Anief) sul ricorso accolto dal Consiglio d’Europa - Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, spiega alla ‘Tecnica della scuola’ perché “l’Italia è uno dei primi Paesi al mondo che può vantarsi di avere sviluppato in questi 50 anni una vera politi ... tecnicadellascuola.it

Pacifico (Anief): “Basta considerare i docenti di sostegno di Serie B. Serve stabilizzare i 117.000 posti in deroga” [VIDEO INTERVISTA] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ospitato oggi, mercoledì 14 gennaio, nella sala Aldo Moro, il convegno nazionale "Educare all'inclusione, 50° anniversario del documento Falcucci". orizzontescuola.it

Anief '100mila insegnanti sostegno precari, negato diritto studio ad alunni disabili' - "Se vogliamo migliorare le condizioni a scuola dei giovani con disabilità bisogna assumere in ruolo almeno 100 mila insegnanti di sostegno chiamati su posti in deroga pluriennali". ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.