Vino apuano in Africa Altre 16mila piantine arrivate in Burkina Faso

François Désiré Bazie, imprenditore apuano ed ex rifugiato, ha recentemente consegnato 16.000 nuove piantine di vite al Burkina Faso, contribuendo allo sviluppo delle coltivazioni agricole locali. Questa iniziativa fa parte del progetto Incandia Bio, mirato a sostenere le pratiche agricole sostenibili e la crescita delle comunità rurali in Africa. Un esempio di impegno che combina tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente.

Altre sedicimila piante di vite per le coltivazioni eroiche del Burkina Faso. Le ha portate proprio in questi giorni François Désiré Bazie, l’imprenditore apuano ed ex rifugiato che ha creato l’azienda agricola Incandia Bio. Dopo le 22mila piante di vite di dodici diverse specie dello scorso anno, Bazie è tornato in Africa per la seconda parte di un progetto in cui ha il ruolo chiave di creare un’azienda vitivinicola in uno dei paesi più poveri al mondo e tra i più colpiti dal terrorismo. Le piantine arrivate in aereo assieme all’imprenditore apuano serviranno a coprire una superficie di dieci ettari di terra, di cui quattro già piantate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vino apuano in Africa. Altre 16mila piantine arrivate in Burkina Faso Leggi anche: Algeria-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 28-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Sudan-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 31-12-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vino apuano in Africa. Altre 16mila piantine arrivate in Burkina Faso. Ad Appiano sulla Strada del Vino, nella ricercata zona di San Michele, vi presentiamo un elegante appartamento inserito in un contesto signorile, dove comfort, luce e funzionalità convivono in un perfetto equilibrio. 105mq su due livelli, in ottime condizioni e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.